СМИ сравнили российские и американские подлодки

Журнал The National Interes оценил шансы российской АПЛ К-560 «Северодвинск» в бою с новой американской подлодкой типа «Вирджиния» Block III.

По данным издания, «Северодвинск» может быть и медленнее своего оппонента, однако способен погружаться на большую глубину. При этом обе субмарины сопоставимы по вооружениям.

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Как отмечается, новая американская «Вирджиния» обладает более мощной системой гидролокации и плавает тише. В свою очередь на «Северодвинске» установлены противолодочные ракеты комплекса «Клаб-К» (Club- K), благодаря которым он может оперативно ударить по противнику торпедами.

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