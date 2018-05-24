В КНДР демонтировали ядерный полигон

На северокорейском ядерном полигоне «Пунгери» военные страны уничтожили три испытательные шахты, наземные пункты наблюдения, охранные сооружения, а также другие объекты, необходимые для обслуживания полигона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что демонтаж был проведен Институтом ядерного оружия КНДР, чтобы наглядно продемонстрировать решение не продолжать ядерные испытания.

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«Утечки радиоактивных материалов в окружающую среду в результате взрывов испытательных шахт и построек на ядерном полигоне «Пунгери» не зафиксировано», — говорится в заявлении института.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее иностранные журналисты не могут отправиться на ядерный полигон из-за сильного дождя.