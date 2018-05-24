Источник опроверг сообщение об авиаударе коалиции США по Сирии

Как рассказал источник в военной сфере, сообщения о том, что возглавляемая американской стороной коалиция по борьбе с боевиками террористических группировок нанесла авиаудар по позициям сирийских военных не соответствует действительности, передает РИА «Новости».

«Информация по поводу якобы удара по сирийским позициям авиацией США или коалиции не соответствует действительности», — сказал источник в военной сфере.

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Ранее в Пентагоне заявили, что военное ведомство не располагает информацией, которая могла бы подтвердить атаку по Сирии со стороны коалиционных войск.

Сообщалось, что коалиционные войска атаковали две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 на границе с Ираком (около 100 км). Позднее данную информацию подтвердило государственное новостное агентство SANA. По их данным, атака произошла между Аль-Букемаль и Хмейма.