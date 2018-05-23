Украинские морпехи отказались надевать новые береты перед Порошенко

Украинские морские пехотинцы появились перед президентом страны Петром Порошенко в беретах черного цвета, отказавшись надеть новые головные уборы цвета морской волны. Об этом сообщает ФАН.

Отмечается, что несогласие с Порошенко выразили бойцы Первого Феодосийского Отдельного батальона морской пехоты. Один из военнослужащих заявил, что причиной демарша стало плохое отношение к военным.

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«Мы против фасадной реформы в армии. Командование не дорожит личным составом. Им все равно, уйдет человек или нет», — сказал он.

Отмечается, что накануне случая несколько военнослужащих самовольно покинули часть.

Ранее Порошенко рассказал о создании на Украине новых войск.