Пенс: США никогда не исключали военный вариант в отношении КНДР

Американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу Fox News заявил, что американская сторона никогда не исключала для себя возможность военного варианта в отношении Северной Кореи.

«Военный вариант никогда не исключали», — сказал Пенс.

Данное заявление он сделал на фоне угроз северокорейской стороны отменить встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее Пенс сообщил о сомнениях Трампа относительно самой встречи. Также сообщалось, что северокорейская сторона пригрозила приостановить диалог с Южной Кореей.