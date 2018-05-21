На Украине прогремел взрыв рядом с патрулями ОБСЕ

Взрыв прогремел рядом с патрулями СММ ОБСЕ в районе населенного пункта Золотое, расположенного на подконтрольной правительству Украины территории под Луганском. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

«Два патруля СММ в составе десяти сотрудников миссии на четырех бронированных автомобилях находились на расстоянии примерно 20 метров южнее блокпоста вооруженных формирований, расположенного на участке разведения сил и средств в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). <...> В 11.06 члены патрулей услышали взрыв неопределенного происхождения в 300–500 метрах к северу», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что ранее неподалеку миссия зафиксировала зенитную установку.

После взрыва оба патруля покинули район и вернулись на свои базы.

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