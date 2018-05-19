CBS: США прекратили программы помощи в Сирии

Власти США прекратили программы помощи на северо-западе Сирии. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник.

По данным телеканала, ежегодно Соединенные Штаты выделяли средства для «стабилизации местного общества» и на «поддержку независимого общества и СМИ» в этом регионе.

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Как отмечается, европейские страны были проинформированы о решении США.

При этом эксперты телеканала опасается ухода США из региона. По их мнению, это заставит другие страны «переосмыслить» свое присутствие в Сирии.

Ранее СМИ сообщили, что американская администрация приняла решение о заморозке финансирования неправительственной организации «Белые каски».