Путин рассказал, какие вооружения обсудит на совещании по ОПК

Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе совещания по оборонно-промышленному комплексу будут обсуждаться вооружения, о которых глава государства говорил в послании Федеральному Собранию, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Сегодня обсудим вопросы, связанные с разработкой и производством перспективных образцов вооружений и техники на основе прорывных технологий, в том числе и тех, о котором говорил в послании федеральному собранию 1 марта этого года», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин в ходе совещания по ОПК планирует обсудить разработку и производство перспективных образцов вооружения, в том числе тех, которые упоминались в послании Федеральному Собранию.