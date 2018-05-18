Песков рассказал, что обсудит Путин на завершающем совещании по ОПК

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в пятницу, 18 мая проведет завершающее совещание по вопросам развития Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

По его словам, будет обсуждаться разработка перспективных образцов вооружения, анонсированных главой государства в послании к Федеральному собранию.

«Вечером состоится завершающая, заключительная встреча в текущей серии совещаний по вопросам развития Вооруженных сил. Сегодня на повестке дня будет тема разработки и производства перспективных образцов вооружения и техники на предстоящий период, в том числе тех, которые упомянул глава государства в своем послании Федеральному собранию», — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что необходимо сохранить набранные высокие темпы переоснащения армии и флота России.