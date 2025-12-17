Шмыгаль раскрыл, сколько стран согласились дать деньги Украине на военные нужды

Во время заседания контактной группы в формате «Рамштайн», которое состоялось 16 декабря, 15 стран обязались выделить Украине финансовую помощь на военные нужды в 2026 году. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил глава украинского минобороны Денис Шмыгаль после совещания.

«В 2025 году партнеры обязались направить почти пять миллиардов долларов на украинское оборонное производство и еще около пяти миллиардов – на закупку американского вооружения для Украины», — написал министр.

По его словам, речь идет о Германии, Великобритании, Канаде, Нидерландах, Черногории, Дании, Эстонии, Латвии, Литве, Люксембурге, Новой Зеландии, Норвегии, Польше, Португалии и Чехии.

16 декабря министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал изъять замороженные активы России для так называемого «репарационного кредита» Украине чтобы «сорвать планы» президента РФ Владимира Путина.

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите Евросоюза 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

