Россиянам напомнили, сколько можно хранить оливье, чтобы не отравиться

Технолог Фоменко: заправленный оливье можно хранить не более 12 часов
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Быстрее всего портятся заправленные майонезом салаты с яйцами, консервированными овощами и мясными продуктами — в том числе салат оливье. Употребление просроченного оливье может привести к тяжелым пищевым отравлениям с симптомами тошноты, рвоты, диареи и даже повышением температуры, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» заведующая кафедрой пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Наталья Фоменко.

«В холодильнике при температуре +2…+6 градусов такой салат может храниться не больше 12 часов, без заправки — 18 часов. Норм для хранения салата без холодильника нет, его вообще нельзя хранить на столе», — заявила она.

Однако не только майонез ускоряет порчу салата. Салат быстрее испортится, если вы добавили в него свежую зелень, не остудили продукты и взяли залежавшиеся продукты. Также салату навредит перепад температур.

«Немаловажным является выбор посуды. Лучше всего оливье хранить в стеклянной или керамической вазе, или пластиковом контейнере с плотно закрывающейся крышкой. Если вы кладете салат в вазу, закрывайте ее пищевой пленкой в контакт, чтобы минимизировать контакт с воздухом и предотвратить впитывание запахов из холодильника», — посоветовала она.

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется готовить салат небольшими порциями и съедать его в течение дня. Если же блюдо простояло в холодильнике дольше положенного срока, лучше не рисковать и отказаться от его употребления, особенно детям и людям с ослабленным иммунитетом. В случае сомнений в свежести салата безопаснее приготовить новый салат, чем подвергать здоровье неоправданному риску.

«Из-за риска заражения патогенными бактериями не рекомендуется покупать салат оливье в магазине, если вы не уверены в репутации поставщика. Недобросовестные производители могут нарушать санитарные нормы, начиная с цеха и заканчивая транспортировкой продукции. Нет никаких гарантий, что в салате перемешаны вчерашние остатки со свеженарезанными ингредиентами и залиты майонезом, который служит благоприятной средой для размножения бактерий», — резюмировала эксперт.

Ранее россиянам посоветовали полезные альтернативы майонезу в новогодних салатах.

