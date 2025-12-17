Россияне рассказали, как относятся к поздравлениям, созданным ИИ

Большинство (72%) опрошенных россиян хотя бы раз замечали новогодние поздравления от коллег, явно написанные нейросетью. 49% воспринимают такие сообщения негативно. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом онлайн-коммуникаций Контур.Толк (есть у «Газеты.Ru»).

Только каждый четвертый верит в искренность новогодних поздравлений от коллег

Несмотря на доступность технологий, 80% респондентов никогда не использовали ИИ для составления праздничных посланий коллегам. Те же, кто прибегает к помощи нейросетей, делают это преимущественно для экономии времени (72%) или чтобы подобрать красивую формулировку (47%).

Отношение к ИИ-поздравлениям неоднозначное: хотя почти половина респондентов реагирует на них отрицательно, 29% относятся спокойно, если текст «сделан с душой», а 22% считают, что важнее само внимание, а не способ создания поздравления. При этом очевидное использование ИИ отмечается среди раздражающих факторов — его упомянули 9% опрошенных.

Исследование также показало общий кризис доверия к корпоративным поздравлениям: только 24% россиян верят в искренность новогодних пожеланий от коллег. Большинство воспринимают их как нейтральные, безэмоциональные сообщения (52%), либо как сообщения «для галочки» (19%).

Ключевым раздражающим фактором в корпоративных поздравлениях остается шаблонность — ее отметили 64% опрошенных. Также сотрудникам российских компаний не нравятся: поздравления ради отчетности, массовые рассылки без персонализации, ощутимое давление «всем написать». Только 1% участников исследования заявили, что в новогодних поздравлениях их вообще ничего не раздражает.

Традиция обмениваться поздравлениями на работе сохраняется — 99% респондентов участвуют в новогодних переписках: 23% каждый год, 54% иногда и 22% поздравляют только в ответ. При этом отдают предпочтение коротким текстовым сообщениям (45%), развернутым текстам (21%) или стикерам и GIF (18%). Интересно, что главным мотиватором для новогодних поздравлений остаются личные отношения (66%), а не корпоративные правила.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.

