На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кипр планирует восстановить авиасообщение с Россией после окончания конфликта

Георгиадис: Кипр намерен восстановить авиасообщение с Россией
close
Virginia Mayo/AP

Кипр хочет восстановить прямое авиасообщение с Россией после окончания конфликта на Украине. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал глава комитета парламента страны по иностранным и европейским делам Харис Георгиадис.

По его словам, Кипр также планирует восстановить более широкие экономические связи с российской стороной.

До этого сообщалось, что посольство Кипра с 15 декабря запускает работу визовых центров в восьми российских городах.

Центры откроются при сотрудничестве с компанией BLS International. С 15 декабря россияне смогут подавать документы на кипрскую визу не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Новосибирске. При этом контактный центр Кипра в Москве продолжит заниматься обработкой обращений, однако консультации заявителям он не предоставляет.

В 2025 году россияне могли въезжать на Кипр по шенгенской либо национальной визе. Упрощенная электронная виза, действовавшая до 2022 года, для граждан РФ в настоящее время недоступна.

Ранее в МИД России заявили о предложении возобновить авиасообщение с США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами