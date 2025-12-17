Россиянам дали советы, как пережить новогоднее застолье без вреда для зубов

Новогодние праздники для наших зубов настоящее испытание. Пока мы наслаждаемся застольями, они выдерживают атаку кислотами, сахаром, красящими пигментами и липким крахмалом. Все это создает идеальные условия для кариеса. Практикующий врач и медицинский директор сети клиник «МИА.РФ» Максим Лабухин рассказал «Газете.Ru» о том, как защитить зубы и не испортить себе праздник.

«Основная проблема даже не в самих продуктах, а в том, как мы едим. Обычно у нас есть завтрак, обед и ужин. А в праздники стол не пустеет — мы просто жуем что-то весь день. Жирная пища не вызывает кариес. Но от этого страдает весь организм, в первую очередь желудок. Тарелка салата, порция холодца, кусочек торта, потом мандарин. Получается, что во рту постоянно сохраняется повышенная кислотность. Это идеальная среда для бактерий. Они размножаются быстрее, чем в обычные дни, и эмаль становится более уязвимой», — объяснил он.

Напитки тоже влияют на зубы. Алкоголь, особенно крепкий, вызывает сухость во рту. А слюна — это наш главный природный защитник. Она смывает остатки еды и нейтрализует кислоты. Когда ее мало, зубы теряют защиту.

«Давайте пройдемся по классике новогоднего стола. Главные ингредиенты оливье — отварной картофель и майонез. Картофель содержит крахмал, а тот, в свою очередь, имеет липкую структуру. Майонез только усиливает этот эффект. Частички салата буквально прилипают к эмали и застревают между зубов, подолгу оставаясь там. Для бактерий это готовый «праздничный банкет». Есть и еда, и кислая среда для размножения», — сказал эксперт.

Селедка под шубой несет похожие риски: тот же крахмал из картофеля плюс красящий пигмент свеклы. Он может временно окрасить не только язык, но и светлые пломбы или даже естественную эмаль.

«Ничего очень страшного в этом на самом деле нет, если после салата прополоскать рот водой. Надо отдать должное, именно селедка под шубой полезна для зубов. Рыба — источник белка и полезных жиров. Главное соблюдать гигиену», — подчеркнул врач.

Отдельная история — мандарины, соки и шампанское. В них много кислот. Они буквально «растворяют» поверхность эмали, делая ее более восприимчивой к повреждениям. А если сразу после апельсинового сока или бокала игристого взять в руки зубную щетку, можно стереть эту ослабленную поверхность.

«Шампанское вдвойне коварно: это и кислота, и сахар, и пузырьки газа. Сладкие ликеры и коктейли тоже оставляют на зубах липкую пленку, которую так любят бактерии», — предупредил стоматолог.

Чтобы минимизировать риски, нужно придерживаться правил.

Откажитесь от бесконечных перекусов. Старайтесь придерживаться режима основных приемов пищи, а не есть каждые 40 минут. Запивайте еду водой. После каждого блюда или сладкого напитка сделайте несколько глотков обычной воды, чтобы прополоскать рот. Используйте жвачку без сахара. После еды она стимулирует выработку слюны, которая очищает зубы. Чистите зубы через 30-60 минут после застолья. Не делайте это сразу после употребления кислых продуктов или алкоголя — дайте эмали немного восстановиться. По возможности выбирайте напитки попроще. Чем меньше в них сладости, тем лучше для зубов. Сладкое шампанское и ликеры лучше заменить на более «чистые» от сахара варианты.

«Не нужно отказываться от праздничных блюд, — сказал стоматолог. — Но стоит быть внимательнее: наслаждайтесь угощениями за основным столом, а не целый день, и не забывайте о гигиене. Просто помогите своим зубам пережить это веселье с минимальными потерями».

