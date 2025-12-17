Задержанный за подготовку теракта в Германии оказался легальным мигрантом

Задержанный за подготовку теракта в немецком Магдебурге иностранец имел статус легального мигранта. Об этом, ссылаясь на правоохранительные органы, сообщает портал Tagesschau.

По сведениям МВД федеральной земли Саксония-Анхальт, мужчина приехал в ФРГ в июне 2024 года по визе для работы в качестве помощника по хозяйству. Затем он прошел обучение по специальности «уход за больными или пожилыми людьми» и благодаря этому получил вид на жительство в стране.

В настоящее время мужчина, который может являться уроженцем Таджикистана, находится под стражей. В отношении него начато расследование по подозрению в планировании из исламистских побуждений теракта в людных местах.

14 декабря сообщалось, что в ФРГ задержали пять человек, которые, предположительно, готовили теракт на рождественском рынке в Нижней Баварии.

Недавно полиция ФРГ запретила рождественскую ярмарку в Магдебурге по соображениям безопасности. Ярмарка была запрещена на фоне начала судебного процесса по делу Талеба аль-Абдульмохсена, который наехал на людей во время рождественской ярмарки в 2024 году.

Ранее в Германии выдвинули обвинения подростку в подготовке теракта на шоу Тейлор Свифт.