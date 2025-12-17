На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитриев рассказал, кто может заменить Британию в технологической сделке с США

Дмитриев: Россия может заменить Великобританию в технологической сделке с США
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Россия может в конечном счете заменить Великобританию в крупной технологической сделке с Соединенными Штатами. Об этом заявил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

По его мнению, Великобритании следует «научиться решать реальные, а не вымышленные проблемы».

К публикации Дмитриев приложил скриншот статьи Financial Times о приостановке США действия технологического соглашения с Британией из-за торговой сделки.

Накануне издание сообщило, что Вашингтон приостановил соглашения на фоне растущего недовольства в администрации президента США ходом торговых переговоров с Лондоном.

В сентябре Великобритания и США согласовали к визиту в Лондон американского лидера Дональда Трампа соглашение о технологическом сотрудничестве, ориентированное на развитие наиболее быстрорастущих технологий.

Кроме того, две страны были намерены сотрудничать в разработке революционных квантовых компьютеров и ускорении внедрения этой технологии в таких областях, как здравоохранение, оборона и финансы.

Ранее глава РФПИ заявил об ошибках «охваченных паникой» бюрократов ЕС.

