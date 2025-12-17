На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Одна авиакомпания продлила запрет на перелеты в Каракас

Панамская Copa Airlines продлила приостановку рейсов в Каракас до 16 января
Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Панамская авиакомпания Copa Airlines продлила приостановку рейсов из Панамы в Каракас и обратно до 15 января 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, который является одним из ключевых перевозчиков в Латинской Америке.

«Мы информируем о продлении временной приостановки рейсов из и в Каракас до 15 января 2026 года в связи с операционными условиями в международном аэропорту Майкетия», — сказано в сообщении.

Как заявили в Copa Airlines, для удовлетворения спроса в высокий сезон были увеличены частоты рейсов между Панамой и колумбийской Кукутой.

В начале текущего месяца испанская авиакомпания Iberia решила продлить приостановку полетов в Венесуэлу до 31 декабря 2025 года.

30 ноября президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльскому лидеру Николасу Мадуро возможными силовыми мерами в случае, если тот не покинет свой пост. До этого Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и в ее окрестностях. Это заявление было сделано на фоне укрепления американской военной группировки в Карибском бассейне. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее соседний с Венесуэлой остров остановил с ней авиасообщение.

