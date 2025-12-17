Россияне назвали самые заветные мечты

Россияне, принявшие участие в новом опросе, рассказали о своих самых заветных мечтах. Большинство (28%) респондентов назвали покупку квартиры или дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ, «Национальная Лотерея».

При этом 14% опрошенных мечтают о приобретении нового автомобиля. Некоторые граждане выбрали вариант путешествия по России. Так, 11,5% респондентов хотели бы побывать в других регионах страны.

А 5% участников опроса откровенно заявили, что их мечта — просто не работать. Другие респонденты (7,3%) назвали индивидуальные цели, в число которых входят открытие семейного бизнеса или помощь близким.

Среди опрошенных были те, кто рассказал о следующих заветных желаниях: посещение крупных фестивалей, жизнь в разных странах, организация роскошного праздника.

Данное исследование было проведено на основе опроса более 10 тысяч граждан РФ.

