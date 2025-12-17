СМИ: взрывы произошли в Ейске

Взрывы послышались жителям пригорода Ейска, что в Краснодарском крае, предварительно, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Местные жители утверждают, что произошло минимум три взрыва. По их словам, от произошедшего «стекла в рамах ходили ходуном». Также в небе заметили «огненный шар».

По предварительной информации, средства ПВО уничтожают украинские беспилотники на подлете к городу.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 83 украинских беспилотника над регионами РФ.

По информации ведомства, больше всего дронов — 64 беспилотника — были уничтожены над территорией Брянской области. Еще девять БПЛА сбили над Калужской областью. Пять беспилотников были уничтожены над территорией Смоленской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Собянин сообщил о беспилотнике, сбитом на подлете к Москве.