США одобрили возможное обслуживание японских эсминцев с Aegis

Госдеп Соединенных Штатов одобрил потенциальное техническое обслуживание эскадренных миноносцев Военно-морских сил Японии с системой боевого управления Aegis на сумму $100,2 млн. Об этом со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA) сообщает ТАСС.

В заявлении DSCA говорится, что Токио ранее запросил у Вашингтона техническое обслуживание кораблей с Aegis, включая обновление их программного обеспечения и проведение испытаний различных их систем. В Пентагоне подчеркнули, что предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, так как усилит оборону ключевого союзника.

28 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что Япония разместила крупный заказ на приобретение американского вооружения. Американский лидер подчеркнул значимость торгового соглашения между двумя странами, охарактеризовав его как честное и взаимовыгодное.

Ранее в России заявили о способности Японии быстро создать ядерное оружие.