Лукашенко заявил, что Путин хочет мира на Украине

Лукашенко: Путин хочет достижения мира в конфликте на Украине

Президент России Владимир Путин хочет достижения мира в конфликте на Украине. Об этом в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я сейчас уверен, что Путин хочет мира (на Украине. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Также белорусский лидер выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский желает мира.

«Особенно сейчас», — считает он.

15 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к серьезному миру на Украине без каких-либо уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек. При этом он отметил, что говорить о каких-либо сроках окончания конфликта, например, к католическому Рождеству, является самым неблагодарным делом.

14 декабря Зеленский заявил, что Украине нужен мир на достойных условиях.

Ранее Путин рассказал о разнице подходов к мирным переговорам по Украине на Западе.