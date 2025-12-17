На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что Путин хочет мира на Украине

Лукашенко: Путин хочет достижения мира в конфликте на Украине
true
true
true
close
Алексей Никольский/Фотохост Конгресса молодых учёных/РИА Новости

Президент России Владимир Путин хочет достижения мира в конфликте на Украине. Об этом в интервью американскому телеканалу Newsmax TV заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я сейчас уверен, что Путин хочет мира (на Украине. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

Также белорусский лидер выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский желает мира.

«Особенно сейчас», — считает он.

15 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к серьезному миру на Украине без каких-либо уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек. При этом он отметил, что говорить о каких-либо сроках окончания конфликта, например, к католическому Рождеству, является самым неблагодарным делом.

14 декабря Зеленский заявил, что Украине нужен мир на достойных условиях.

Ранее Путин рассказал о разнице подходов к мирным переговорам по Украине на Западе.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Гонконгский грипп — 2025: почему он доводит до больницы, а заражаются даже привитые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами