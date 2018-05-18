В ДНР погиб глава одного из батальонов ополчения Мамай

В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб руководитель батальона «Пятнашка» Олег Мамиев с позывным Мамай. Об этом писатель и доброволец ДНР Захар Прилепин написал в своем фейсбуке.

«Только что на Промке погиб командир легендарной «Пятнашки» Олег Мамиев, позывной Мамай», — написал Прилепин.

Он не уточнил причину смерти, написав только «АГС над головой». Вероятно, имеется в виду ранение из автоматического станкового гранатомета АГС-17.

Также Прилепин заявил, что батальон «Пятнашка», наряду с батальонами «Спарта» и «Сомали», были одними из самых профессиональных батальонов войск ДНР.

«Отличный мужик, настоящий воин. Помню его только как профи и аномально спокойного человека. Он был на этой войне с самого начала», — подчеркнул Прилепин.

Ранее в ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО в Донбассе.