СМИ: Минобороны сократит количество пусков «Тополей»

Минобороны России планирует сократить количество пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) РС-12М «Тополь». Об этом пишет газета «Известия».

По данным издания, в 2018-2019 годах ведомство планируется совершить три пуска МБР. Однако, ранее в планах Минобороны было семь пусков.

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Как отмечается, на 2018-2019 годы также запланировано выполнение одного пуска МБР РС-18 «Стилет».

При этом в Минобороны подтвердили сокращение количества пусков «Тополей».

В ведомстве также заявили, что в ближайшие годы будут выполняться только единичные запуски этих ракет. Их целью будет подготовка личного состава РВСН.

Ранее Минобороны провело испытательный пуск ракеты «Тополь».