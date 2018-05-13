Беспилотник-разведчик ВВС США заметили у российской границы

Беспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk совершил полет вдоль границы России и Украины в районе Харьковской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на PlaneRadar.

Как сообщается, беспилотник вылетел с авиабазы НАТО «Сигонелла» на Сицилии. Около 07.15 мск аппарат вошел в воздушное пространство Украины.

Реклама

В 10.18 мск дрон закончил полет вдоль границы Белгородской области. Американский БПЛА также совершил облет линии разграничения в Донбассе

Агентство подчеркивает, что беспилотник-разведчик RQ-4B несколько раз замечали в небе над Донбассом.

Ранее самолеты США провели разведку у границ России.