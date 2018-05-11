Новый десантный вертолет Ми-38Т поднимется в небо в мае

Новый военный десантный вертолет Ми-38Т поднимется в небо для испытаний в мае, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Казанского вертолетного завода.

«Планируется, что вертолет, который отрабатывается под требования министерства обороны, поднимется в небо в мае», — сказал он.

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Ми-38Т имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. Так, все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т - российского производства, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета.

Ранее сообщалось, что Казанский авиационный завод намерен в августе поднять в небо сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, являющийся новой модификацией самолета Ту-22М3.