Президент Ирана: США испытают «историческое сожаление», если выйдут из ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что власти США пожалеют, если примут решение о выходе из иранской ядерной сделки. Слова главы Ирана, которые прозвучали в эфире государственного телеканала, передает Reuters.

Рухани заявил, что власти Соединенных Штатов столкнутся с «историческим сожалением», если покинут ядерную сделку. Также он отметил, то Иран готовит ответ на решение президента США Дональда Трампа по этому вопросу.

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Ранее СМИ сообщали, что Трамп хочет сменить власть в Иране. Адвокат президента Рудольф Джулиани заявил, что смена власти в Иране является «единственным путем к миру на Ближнем Востоке».

Также ранее глава МИД Ирана исключил возможность изменения или пересмотра ядерного соглашения.