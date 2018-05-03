Возросло число погибших при крушении военного самолета в США

В результате крушения военно-транспортного самолета С-130 в американском штате Джорджия погибли девять человек. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник.

Крушение произошло в 2 мая в 11.30 по местному времени рядом с международным аэропортом «Саванна Хилтон Хед».

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Самолет принадлежал Национальной гвардии Пуэрто-Рико. На его борту находились девять человек, подтвердил представитель ведомства.

Власти пока не называют точное число погибших, но по словам источника агентства, в результате крушения выживших нет.

Ранее сообщалось о двух погибших при падении самолета.