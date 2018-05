США начали переброску бронетанковой бригады из Техаса в Польшу

В Польшу из США перебрасывают первую бронетанковую бригаду первой дивизии кавалерии, находящуюся в Техасе. Об этом сообщает defence24.pl.

Отмечается, что эта бригада должна будет заменить размещенную на польской территории вторую бронетанковую бригаду первой дивизии пехоты. Перемещение американских военных проходит в рамках операции Atlantic Resolve, нацеленной на укрепление войск союзников США на восточном фланге, а также на проведение запланированных на 3 июня маневров Saber Strike.

Реклама

«Началась переброска 1-й танковой дивизии армии США в Европу», — говорится в заявлении.

Ранее глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил о готовности американского руководства к переговорам по наращиванию своего военного присутствия и увеличению числа военных на территории Польши.

Impressive! #Ironhorse is on the move to Europe in support of Operation #AtlanticResolve. #90SecondsOfAwesome pic.twitter.com/62suYuZnQ4