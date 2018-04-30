В ЕС прокомментировали заявление Нетаньяху по ядерной сделке с Ираном

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Федерика Могерини призвала при оценке заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о лжи Ирана о ядерной программе опираться на документы и дождаться мнения МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии), передает РИА «Новости».

«Это предварительная реакция, потому что, очевидно, нам нужно оценить детали заявления премьер-министра, посмотреть на документы, и в первую очередь получить оценку МАГАТЭ, потому что МАГАТЭ является единственной беспристрастной международной организацией, которая отвечает за мониторинг ядерных обязательств Ирана», — сказала Могерини.

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Она заметила, что Нетаньяху не поставил под сомнение соблюдение обязательств по соглашению иранской стороной после 2015 года.

«В любом случае, если какая-либо сторона и если какая-либо страна располагает какой-либо информацией о несоблюдении, она может и должна направлять эту информацию надлежащим, законным, признанным механизмом в МАГАТЭ и совместную комиссию по наблюдению за ядерной сделкой, которую я возглавляю и которую я созывала всего пару месяцев назад», — подчеркнула Могерини.

По ее словам, у ЕС существуют механизмы для решения возможных проблем.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прокомментировал заявление израильского премьера Биньямина Нетаньяху и сравнил его с «детским нелепым шоу».