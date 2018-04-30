Нетаньяху заявил о наличии доказательств разработки ядерного оружия в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская разведка нашла материалы, доказывающие, что в Иране разрабатывалось ядерное оружие, передает РИА «Новости».

По словам премьера, несколько недель назад разведчики получили полтонны материалов, среди которых 55 тыс. страниц текстовых документов, которые доказывают наличие у иранской стороны проекта «Амад».

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«Эти файлы убедительно доказывают, что Иран лгал о том, что у него никогда не было военно-ядерной программы», — сказал Нетаньяху.

Ранее Трамп и Нетаньяху договорились противостоять «пагубному влиянию» Ирана.