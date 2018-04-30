Источник: после авиаудара близ Алеппо загорелся склад оружия сирийской армии

В результате атаки на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы и Алеппо произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» на источник в правоохранительных органах Сирии.

«Целью атаки стал склад оружия 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы. В результаты возникли мощные взрывы и сильный пожар», — сказал он.

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По данным источника, речь, вероятнее всего, идет об авиаударе.

Агентство уточняет, что склад оружия, по которому нанесен удар к востоку от Алеппо, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией.

Ранее сообщалось, что сирийское правительство достигло соглашения с незаконными бандформированиями на вывод боевиков с юга Дамаска в обмен на эвакуацию пяти тысяч мирных граждан из городов Фуа и Кефрая.