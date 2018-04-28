Мэттис: США готовы обсуждать вывод войск с Корейского полуострова

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы обсуждать с союзниками и Северной Кореей вывод своих войск с Корейского полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это часть вопросов, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров с нашими союзниками в первую очередь и, конечно, с Северной Кореей», — сказал Мэттис.

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Он также подчеркнул, что в настоящее время «не надо пытаться предлагать предварительные условия или строить предположения о том, как это должно происходить».

Ранее СМИ рассказали о месте встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Также стало известно, что лидеры Северной и Южной Кореи подписали совместную декларацию о полной денуклеаризации Корейского полуострова.