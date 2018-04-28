Авиация Израиля нанесла удар по сектору Газа

Израильские ВВС нанесли удар по шести военно-морским целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается в твиттере израильской армии.

«Наши силы атаковали шесть террористических целей, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС в секторе Газа. Нападение было совершено в ответ на теракты и широкомасштабную попытку проникновения на израильскую территорию», — говорится в сообщении.

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Накануне несколько сот палестинцев попытались разрушить пограничные заграждения и прорваться из сектора Газа в Израиль. Однако, военные остановили толпу, применив огнестрельное оружие.

Ранее сообщалось, что авиация Израиля нанесла удар по базе боевиков в секторе Газа.