Посол Сирии обвинил спецпосланника ООН де Мистуру в необъективности
Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что сирийская сторона считает поведение спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры в межсирийских переговорах о ситуации в регионе необъективным, передает РИА «Новости».
«Мы считаем де Мистуру необъективным посредником, непрозрачным. Поэтому он говорит, как хочет — в России одно, в другом месте другое», — сказал Хаддад.
Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду, что политический процесс в Сирии удастся перезапустить.