Посол Сирии обвинил спецпосланника ООН де Мистуру в необъективности

Посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что сирийская сторона считает поведение спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры в межсирийских переговорах о ситуации в регионе необъективным, передает РИА «Новости».

«Мы считаем де Мистуру необъективным посредником, непрозрачным. Поэтому он говорит, как хочет — в России одно, в другом месте другое», — сказал Хаддад.

Ранее спецпредставитель генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура выразил надежду, что политический процесс в Сирии удастся перезапустить.