В МИД России увидели в действиях Запада стремление оказать давление на Россию

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что за последними действиями американской стороны и ее союзников в Сирии может стоять намерение увеличить давление на Россию, передает РИА «Новости».

«Создается впечатление, что сейчас главным для западных членов СБ ООН является постоянное давление на Россию, а не забота об урегулировании в Сирии», — заметил Богданов.

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По его словам, об этом свидетельствует представленный 14 апреля французской стороной проект резолюции, где повторяются прежние провокационные пассажи.

«По сути, мы имеем дело с попыткой лидеров Запада навязать новый мировой порядок, основанный не на международном праве, а на произвольном применении силы против суверенного государства. Это абсолютно неприемлемо», — сказал Богданов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ожидает максимально быстрой подготовки доклада миссии ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия) по предполагаемой химатаке в Думе.