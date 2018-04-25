В МИД ФРГ заявили о невозможности изменения ядерного соглашения с Ираном

Представитель МИД Германии заявил, что одним из главных приоритетов страны является сохранение СВПД и что изменения в соглашении не будут обсуждаться. Об этом сообщает Reuters.

«Для нас позиция остается ясным — высшим приоритетом является поддержание ядерного соглашения и его всестороннего выполнения», — заявили в МИД ФРГ.

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Он отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил принять дополнительное соглашение.

«Мы должны внимательно изучить это предложение. Вопрос в том, при каких обстоятельствах Иран был бы готов позволить этот процесс. Мы тесно и конструктивно контактируем в рамках «тройки» (Великобритания, Франция, ФРГ — «Газета.Ru») и с США», — отметил представитель МИД Германии.

Ранее сообщалось, что в Кремле не видят альтернативы существующей ядерной сделке с Ираном.