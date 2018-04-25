Конгресс США запретил Вашингтону помогать властям Сирии

Нижняя палата конгресса США приняла законопроект, который запрещает любую помощь со стороны Соединенных Штатов в восстановлении Сирии на территориях, подконтрольных сирийским властям, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление комитета по иностранным делам нижней палаты.

«Политика Соединенных Штатов будет такова, что помощь Соединенных Штатов, предоставленная для скорого восстановления, реконструкции или стабилизации в Сирии будет использоваться в демократической Сирии или в районах Сирии, неподконтрольных властям Сирии под руководством Башара Асада или связанных с ними сил», — сказано в тексте законопроекта.

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Документ оставляет возможность оказания помощи. Однако для этого президент США должен предоставить профильным комитетам конгресса обоснование и свидетельства того, что власти Сирии «прекратили атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру», «предпринимают проверяемые шаги по освобождению всех политических заключенных», «находятся в процессе организации свободных и честных выборов», «остановил разработку и размещение баллистических и крылатых ракет».

Ранее в Саудовской Аравии призвали Катар ввести войска в Сирию.