Российские ПВО на авиабазе Хмеймим уничтожили «малоразмерные воздушные цели»

Российские средства ПВО на авиабазе Хмеймим в Сирии уничтожили малоразмерные воздушные цели, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя авиабазы.

«Средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома были обнаружены малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности. Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», — сказал он.

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Он также подчеркнул, что «пострадавших или материального ущерба нет», авиабаза «функционирует в плановом режиме».

В январе российские военные в Сирии сорвали атаку беспилотников на авиабазу Хмеймим.

Как отмечалось, дроны принадлежали «исламской фракции», действующей в регионе.