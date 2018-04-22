Глава МИД Ирана обвинил США в нарушении сделки по ядерной программе

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в нарушении условий сделки по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), сообщает CBS.

«Президент (США Дональд) Трамп четко обозначил, что он пытается отговорить наших экономических партнеров от того, чтобы иметь дело с Ираном, а это явное нарушение сделки», — заявил Зариф.

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По его словам, в настоящее время происходят встречи американских и иранских представителей.

«У нас есть отраженные в ядерном соглашении возможности для проведения встреч наших представителей, и они встречаются. Надо посмотреть, смогут ли они добиться необходимого положительного результата», — заметил Зариф.

Ранее Зариф заявил, что власти страны готовы вернуться к ядерной программе, если американская сторона выйдет из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий и вернет санкции.