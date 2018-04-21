Названо число погибших гражданских в Донбассе с 2014 года

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA) заявили, что более 2,5 тыс. человек погибли в Донбассе с 2014 года. Об этом сообщается в твиттере управления.

«Более 2540 гражданских лиц погибли и 9000 получили ранения в результате боевых действий на востоке Украины, начавшихся четыре года назад. Количество погибших увеличивается почти каждый день», — говорится в сообщении.

Реклама

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что более 2,3 тыс. украинских военнослужащих погибли с 2014 года в Донбассе.

При этом, по данным генштаба Украины, в Донбассе погибли 2333 украинских военных.