Ким Чен Ын объявил о прекращении ядерных и ракетных испытаний

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян прекращает ядерные и ракетные испытания, а также закрывает ядерный полигон. Об этом сообщает «Ренхап» со ссылкой на ЦТАК.

С таким заявлением северокорейский лидер выступил на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи.

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«С 21 апреля Северная Корея прекращает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет», — говорится в сообщении.

Ким Чен Ын также объявил, что власти закроют ядерный полигон на севере страны, чтобы подтвердить обещание остановить испытания.

Ранее СМИ рассказали, что президент США Дональд Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Швейцарии.