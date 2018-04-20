При столкновении с армией Израиля погибли четыре палестинца, более 600 пострадали

Представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кедра сообщил о гибели четырех палестинцев и 645 раненых после столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, передает РИА «Новости».

«Число жертв израильской агрессии в секторе Газа увеличилось до четырех палестинцев, в числе которых несовершеннолетний юноша, 645 человек получили ранения», — заявил Ашраф аль-Кедра.

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Также представитель добавил, что 124 человека ранены боевыми пулями, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что два палестинца погибли при столкновении с армией Израиля.

Отмечалось, что четвертую неделю идут протестные акции под названием «Великий марш возвращения». Лидеры протестов хотят привлечь внимание к проблемам палестинцев, которых выдворили с территории Израиля. По словам организаторов акции, протесты закончатся многотысячным маршем 15 мая.