Лавров: у России нет моральных обязательств по поставкам С-300 Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии у России моральных обязательств не поставлять Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300 после того, как американская сторона совершила авиаудар по Сирии, передает РИА «Новости».

«У нас нет никаких теперь моральных обязательств. У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, и мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное, но тем не менее мы вняли просьбам, теперь у нас такого морального обязательства нет», — заявил Лавров.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможном возобновлении поставок российских комплексов С-300 сирийской стороне, посоветовав «внимательно» читать заявление президента России Владимира Путина, сделанное после удара США по Сирии.

«Читайте заявление президента, сделанное через несколько часов после нападения и агрессии против Сирии. Читайте текст внимательно», — сказал Песков.

Руководитель Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской также рассказал, что российская сторона может вернуться к вопросу о возможности поставок зенитно-ракетных систем С-300 в Сирию.