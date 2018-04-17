Постпред России при ООН обеспокоился за мирные переговоры после атаки по Сирии

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов считает, что атака вооруженных сил США и союзников по Сирии значительно осложнила мирные переговоры, передает РИА «Новости».

«Эта ничем не спровоцированная агрессия привела к серьезному витку напряженности вокруг Сирии и фактически поставила под вопрос судьбу дальнейшего переговорного процесса», — сказал Гатилов.

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Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что комментарии Запада об ударах по Сирии стали сигналом для «плохих парней».

Также ранее стала известна дата отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу. Эксперты международной организации будут искать подтверждение предполагаемой химической атаке, которая произошла в Сирии. Из-за сообщений о ней в ночь с 13 на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по стране.