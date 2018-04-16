Трамп об ударе по Сирии: все наши ракеты попали в цель

Президент США Дональд Трамп заявил, что все выпущенные США, Францией и Великобританией по Сирии ракеты достигли своих целей, ни одна не была сбита. Об этом сообщает CNN.

«Мы запустили более ста ракет, и они не сбили ни одну», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что военные США заявили ему, что «каждая (ракета) достигла своей цели».

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Ранее в Минобороны России назвали «реальные» цели удара США по Сирии.

Также сообщалось, что ПВО Сирии перехватила 71 крылатую ракету, выпущенную странами Запада по Сирии.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.