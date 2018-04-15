Пушков: США важно создать «лже-основания» для новых ударов по Сирии

Член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере заявил, что требование Госдепартамента США к властям Сирии, по декларированию имеющегося у САР химоружия, абсурдно и невыполнимо.

«Госдеп предложил Сирии заявить об имеющемся у нее химическом оружии, иначе ее ждут новые удары. В Госдепе прекрасно понимают, что это требование абсурдно и невыполнимо - Сирия отказалась от химоружия еще в 2013 году», — написал Пушков.

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По его мнению, «США важно создать лже-основания для новых ударов по Сирии».

Ранее официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что для возвращения к политическому процессу необходимо, чтобы сирийское правительство задекларировало находящееся у него химическое оружие.

14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.