Трамп и Мэй оценили удар по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время телефонного разговора пришли к выводу, что ракетная атака по Сирии была успешной, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент Дональд Трамп позвонил сегодня премьер-министру Соединенного Королевства Терезе Мэй. Президент поблагодарил премьер-министра Мэй за ее поддержку в вопросе уничтожения в Сирии химического оружия. Президент и премьер-министр подтвердили, что недавние совместные авиаудары в Сирии в ответ на химическую атаку 7 апреля на осажденный анклав Думы были успешными и были необходимы для предотвращения их дальнейшего использования», — сообщается в заявлении Белого дома.

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Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с Трампом и Мэй ситуацию в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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