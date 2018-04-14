В окрестностях крупнейшего города Сирии произошел взрыв

В сельской местности крупнейшего сирийского города Алеппо произошел взрыв, передает Reuters со ссылкой на базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Сообщается, что взрыв произошел к югу от Алеппо. В данный момент неизвестны причина взрыва или его цель.

Реклама

Ранее сирийская армия объявила о выводе всех боевиков из Восточной Гуты.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.