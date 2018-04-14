Зампред Сената Италии назвал удары западных стран по Сирии нарушением международного права

Зампред Сената парламента Италии Роберто Калдероли назвал нанесенные западными странами удары по сирийской территории нарушением международного права, передает РИА «Новости».

По его словам, атака против Сирии, осуществленная по решению Вашингтона, Лондона и Парижа, представляет собой нападение на суверенное государство, что не узаконено резолюцией ООН.

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«ООН в теории должна была бы вмешаться, однако она молчит. Так что лучше уж закрыть подобные дорогостоящие международные структуры, если в итоге действия проводятся на основе права более сильного или более вооруженного. ООН бесполезна, если международные нормы нарушаются западными демократиями», — заявил Калдероли.

При этом он подчеркнул, что реальной возможности установить, использовалось ли химоружие режимом Асада против мятежников на самом деле или нет, не было.

«Посмотрим, что потом выяснится по поводу этих «химических вооружений». Мы ведь хорошо помним о фантомном «оружии массового уничтожения», которым должен был обладать режим Саддама Хусейна. Мы вели войну, чтобы это оружие уничтожить, а потом обнаружили, что его не было», — заключил Калдероли.

Ранее глава французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен оценила нанесенный Францией, Великобританией и США удар по Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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