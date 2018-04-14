Захарова не увидела логики в ударе США по Сирии

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что военную кампания США и союзников в Сирии «невозможно объяснить с точки зрения логики», передает РИА «Новости».

«Цель — объяснить ее невозможно с точки зрения логики и результативности. Можно только опять объяснить ее возвращением к концепции «Асад должен уйти» и идее «арабской весны», которую хотели провести еще несколько лет назад, опять реанимировать и сделать это силовым путем», — сказала Захарова.

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Ранее в Пентагоне заявили, что цель военной кампании США в Сирии — борьба с террористической группировкой «Исламское государство».

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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